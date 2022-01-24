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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Няма затворени заради снега пътища в област Сливен

24 януари 2022 11:33, Росица Николова (Областна администрация Сливен)
Излъчване: Област Сливен преди около 1 час, брой четения: 25
зима

Движението по пътищата от републиканската мрежа се извършва нормално, при зимни условия. Няма затворени пътища заради снега, съобщиха от областната администрация по данни на Областното пътно управление.

 

Пътищата са обработени. Към момента две машини продължават почистването на главния път „Петолъчката“ - Котел – Омуртаг. В този район се е задържала снежна покривка от 6-7 см.

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