Няма затворени заради снега пътища в област Сливен

Област Сливен преди около 1 час, брой четения: 25 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 25

Движението по пътищата от републиканската мрежа се извършва нормално, при зимни условия. Няма затворени пътища заради снега, съобщиха от областната администрация по данни на Областното пътно управление.

Пътищата са обработени. Към момента две машини продължават почистването на главния път „Петолъчката“ - Котел – Омуртаг. В този район се е задържала снежна покривка от 6-7 см.