Криминална хроника Ямбол - 24.01.2022 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 27 минути, брой четения: 42 Излъчване:преди 27 минути, брой четения: 42

Информационен бюлетин 24.01.2022 г.

Вчера в РУ-Стралджа е постъпили сигнал, че през изминалата нощ, след взлом на стъкло от хранителен магазин в града са отнети 2 стека цигари , колбаси и около 400 лева оборотни пари. На местопроизшествието е извършен оглед. Образувано е досъдебно производство.

За нарушаване на заповед за защита от домашно насилие в РУ-Ямбол е задържан 37-годишен. Вчера, при извършена незабавна проверка по сигнал, е установено, че мъжът е нарушил наложените му ограничителни мерки по Закона за защита от домашно насилие и нанесъл удари с ръка в областта на главата на жена, с която е бил в съжителство. Той е задържан с полицейския мярка за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.