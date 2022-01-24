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Криминална хроника Ямбол - 24.01.2022 г.

24 януари 2022 18:02, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 27 минути, брой четения: 42
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 24.01.2022 г.

 

Вчера в РУ-Стралджа е постъпили сигнал, че през изминалата нощ, след взлом на стъкло от хранителен магазин в града са отнети 2 стека цигари , колбаси и около 400 лева оборотни пари. На местопроизшествието е извършен оглед. Образувано е досъдебно производство.

За нарушаване на заповед за защита от домашно насилие в РУ-Ямбол е задържан 37-годишен. Вчера, при извършена незабавна проверка по сигнал, е установено, че мъжът е нарушил наложените му ограничителни мерки по Закона за защита от домашно насилие и нанесъл удари с ръка в областта на главата на жена, с която е бил в съжителство. Той е задържан с полицейския мярка за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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