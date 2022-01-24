Почина блъснатото от автобус 17-годишно момиче в София

Клуб на инвалидите-Сливен преди 20 минути, брой четения: 40 Излъчване:преди 20 минути, брой четения: 40

Почина 17-годишната Александра Нинова, която беше блъсната от автобус в петък вечерта в столичния квартал "Люлин". Новината беше съобщена във Facebook от Аделина Банакиева, която първа разпространи молбата на родителите на Александра да бъде дарена кръв.

17-годишното момиче беше блъснато от автобус на градския транспорт на кръстовището на столичните булеварди "Царица Йоанна" и "Петър Дертлиев" в "Люлин 2" късно вечерта на 21 януари.

Последва кампания за спешно кръводаряване в "Пирогов", на която откликнаха десетки.