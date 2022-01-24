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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Почина блъснатото от автобус 17-годишно момиче в София

24 януари 2022 21:10, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 20 минути, брой четения: 40
Свещ

Почина 17-годишната Александра Нинова, която беше блъсната от автобус в петък вечерта в столичния квартал "Люлин". Новината беше съобщена във Facebook от Аделина Банакиева, която първа разпространи молбата на родителите на Александра да бъде дарена кръв.

17-годишното момиче беше блъснато от автобус на градския транспорт на кръстовището на столичните булеварди "Царица Йоанна" и "Петър Дертлиев" в "Люлин 2" късно вечерта на 21 януари.

Последва кампания за спешно кръводаряване в "Пирогов", на която откликнаха десетки.

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