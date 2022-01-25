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11 049 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 277 от тях в Сливенско

25 януари 2022 09:17, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 42 минути, брой четения: 78
Тест за коронавирус

11 049 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 45 885 теста, показват данните в Единната информационна система. 78,19% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 891 277 като активните са 207 491.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 682, Бургас – 249, Варна – 634, Велико Търново – 250, Видин – 78, Враца – 275, Габрово – 224, Добрич – 225, Кърджали – 80, Кюстендил – 245, Ловеч – 213, Монтана – 234, Пазарджик – 328, Перник – 227, Плевен – 419, Пловдив – 1212, Разград – 89, Русе – 286, Силистра – 124, Сливен – 277, Смолян – 199, София – 485, София (град) – 2531, Стара Загора – 760, Търговище – 72, Хасково – 341, Шумен – 209, Ямбол – 101.

През изминалото денонощие са били излекувани 5847 души, а за целия период – 650 990.

В болница за лечение са настанени 5327 души, от които 517 са в интензивни отделения. 949 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.

132 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 32 796. От починалите през този период 90,91% не са били ваксинирани.

Към момента са поставени общо 4 104 239 дози ваксина срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 6890.

Снимка: Станимир Петков

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