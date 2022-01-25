COVID картата на България: Само две области не са в тъмночервено

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 57 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 57

1505.07 на 100 хиляди заразени достигна заболеваемостта от COVID-19 у нас. Това показват данните на Националния център по заразни и паразитни болести /НЦЗПБ/.

Единствено Търговище и Кърджали все още са в червената зона по заболеваемост. Всички останали 26 области на страната са в последната – тъмночервена зона.