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Сливен. Новини от източника. Последни новини

COVID картата на България: Само две области не са в тъмночервено

25 януари 2022 10:27, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 57
Снимката е илюстративна

1505.07 на 100 хиляди заразени достигна заболеваемостта от COVID-19 у нас. Това показват данните на Националния център по заразни и паразитни болести /НЦЗПБ/.

Единствено Търговище и Кърджали все още са в червената зона по заболеваемост. Всички останали 26 области на страната са в последната – тъмночервена зона.

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