Екипи на РСПБЗН в Сливен и Нова Загора са се отзовали на 4 сигнала за произшествия през изминалото денонощие

Туида Нюз преди 31 минути, брой четения: 28 Излъчване:преди 31 минути, брой четения: 28

Екипи на РСПБЗН-Сливен са гасили пожари, възникнали в контейнери за отпадъци в град Сливен, оказано е съдействие при пътно произшествие с товарен автомобил на път І-6.

Екип на РСПБЗН-Нова Загора своевременно е ликвидирал пожар, без да причини преки материални щети, възникнал в комин на къща в село Съдиево.