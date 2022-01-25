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Екипи на РСПБЗН в Сливен и Нова Загора са се отзовали на 4 сигнала за произшествия през изминалото денонощие

25 януари 2022 10:47, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 31 минути, брой четения: 28
pixabay.com

Екипи на РСПБЗН-Сливен са гасили пожари, възникнали в контейнери за отпадъци в град Сливен, оказано е съдействие при пътно произшествие с товарен автомобил на път І-6.

Екип на РСПБЗН-Нова Загора своевременно е ликвидирал пожар, без да причини преки материални щети, възникнал в комин на къща в село Съдиево.

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