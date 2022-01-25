Прекъсване водоподаването на част от кв."Клуцохор"

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 25 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 25

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършването на авариен ремонт на 25.01.2022 г. (вторник) до 14:30ч. е прекъснато водоподаването на част от кв. "Клуцохор" - района на бул. "Тракия" ф–ма "Начеви".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.