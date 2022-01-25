Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Асен Василев е заразен с COVID-19

25 януари 2022 19:51, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 37 минути, брой четения: 47
Асен Василев

Вицепремиерът по еврофондовете и министър на финансите Асен Василев е диагностициран с COVID-19. Днес той е почувствал неразположение и му е направен PCR тест, който е дал положителен резултат. Това съобщиха от Министерството на финансите.

Министърът ще изпълнява задълженията си дистанционно и ще продължи процеса по подготовката и обсъждането на законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

« предишнаследваща »


 