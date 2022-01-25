Асен Василев е заразен с COVID-19

Клуб на инвалидите-Сливен преди 37 минути, брой четения: 47 Излъчване:преди 37 минути, брой четения: 47

Вицепремиерът по еврофондовете и министър на финансите Асен Василев е диагностициран с COVID-19. Днес той е почувствал неразположение и му е направен PCR тест, който е дал положителен резултат. Това съобщиха от Министерството на финансите.

Министърът ще изпълнява задълженията си дистанционно и ще продължи процеса по подготовката и обсъждането на законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2022 г.