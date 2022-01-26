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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването в кв. Речица

26 януари 2022 08:39, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 22 минути, брой четения: 18

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (Сряда) 26.01.2022г. е прекъснато водоподаването на кв. "Речица" от 09:00ч. до 14:30ч.

 

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потреб причиненото неудобство.

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