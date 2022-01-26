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12 399 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 346 от тях в Сливенско
12 399 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 43 981 теста, показват данните в Единната информационна система. 76,21% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 903 676 като активните са 217 129.
Разпределението на новите случаи по области по настоящ адрес на лицата е: Благоевград – 506; Бургас – 1151; Варна – 927; Велико Търново – 200; Видин – 114; Враца – 251; Габрово – 174; Добрич – 183; Кърджали – 133; Кюстендил – 207; Ловеч – 180; Монтана – 176; Пазарджик – 401; Перник – 228; Плевен – 318; Пловдив – 1236; Разград – 76; Русе – 268; Силистра – 87; Сливен – 346; Смолян – 189; София област – 512; София град – 3199; Стара Загора – 624; Търговище – 91; Хасково – 303; Шумен – 136; Ямбол – 181.
През изминалото денонощие са били излекувани 2688 души, а за целия период – 653 678.
В болница за лечение са настанени 5347 души, от които 523 са в интензивни отделения. 692 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.
73 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 32 869. От починалите през този период 83,56% не са били ваксинирани.
Към момента са поставени общо 4 114 896 дози ваксина срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 10 667.
Снимка: Станимир Петков