Криминална хроника Ямбол - 26.01.2022 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 18 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 18 минути, брой четения: 22

Информационен бюлетин 26.01.2022 г.

През изминалото денонощие на територията обслужвана от ОДМВР-Ямбол няма регистрирани тежки криминални престъпления и пътнотранспортни произшествия.