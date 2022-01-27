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9916 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 286 от тях в Сливенско
9916 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 37 587 теста, показват данните в Единната информационна система. 76,38% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 913 592 като активните са 222 161.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 406, Бургас – 795, Варна – 834, Велико Търново – 186, Видин – 88, Враца – 233, Габрово – 139, Добрич – 185, Кърджали – 59, Кюстендил – 178, Ловеч – 133, Монтана – 150, Пазарджик – 205, Перник – 171, Плевен – 279, Пловдив – 1003, Разград – 47, Русе – 193, Силистра – 90, Сливен – 286, Смолян – 152, София – 413, София (град) – 2644, Стара Загора – 528, Търговище – 59, Хасково – 193, Шумен – 121, Ямбол – 146.
През изминалото денонощие са били излекувани 4814 души, а за целия период – 658 492.
В болница за лечение са настанени 5372 души, от които 519 са в интензивни отделения.
70 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 32 939. От починалите през този период 85,71% не са били ваксинирани.
Към момента са поставени общо 4 126 744 дози ваксина срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 11 873.
Снимка: Станимир Петков