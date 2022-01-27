Облачно преди обяд в четвъртък, но следобяд облачността ще се разкъсва и намалява

Клуб на инвалидите-Сливен преди 17 минути, брой четения: 39 Излъчване:преди 17 минути, брой четения: 39

Днес ще има значителна облачност, която след обяд ще започне да намалява. Ще духа до умерен запад-северозападен вятър, който вечерта ще се ориентира от югозапад. Максималните температури ще бъдат между 2° и 7°, в София – около 3°. Това е прогнозата на НИМХ.

Над планините ще е предимно облачно. На отделни места ще прехвърчи сняг. След обяд облачността ще започне да намалява. Ще духа до умерен северозападен вятър. Дневните температури още малко ще се повишат и максималната на височина 1200 метра ще е около минус 2°, на 2000 метра – около минус 7°.

Над Черноморието облачността ще е променлива, без валежи. Ще духа до умерен западен вятър. Максимални температури на въздуха 4°-6°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В Сливен ще има променлива облачност. Около и след обяд облачността ще се разкъса и намалее. Минималната температура ще е минус 2°, а максималната плюс 5°.