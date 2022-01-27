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Облачно преди обяд в четвъртък, но следобяд облачността ще се разкъсва и намалява

27 януари 2022 09:34, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 17 минути, брой четения: 39
Времето за 27.01.2022 г.

Днес ще има значителна облачност, която след обяд ще започне да намалява. Ще духа до умерен запад-северозападен вятър, който вечерта ще се ориентира от югозапад. Максималните температури ще бъдат между 2° и 7°, в София – около 3°. Това е прогнозата на НИМХ.

Над планините ще е предимно облачно. На отделни места ще прехвърчи сняг. След обяд облачността ще започне да намалява. Ще духа до умерен северозападен вятър. Дневните температури още малко ще се повишат и максималната на височина 1200 метра ще е около минус 2°, на 2000 метра – около минус 7°.

Над Черноморието облачността ще е променлива, без валежи. Ще духа до умерен западен вятър. Максимални температури на въздуха 4°-6°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В Сливен ще има променлива облачност. Около и след обяд облачността ще се разкъса и намалее. Минималната температура ще е минус 2°, а максималната плюс 5°.

Снимка: Станимир Петков

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