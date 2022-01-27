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Пожар в къща,в сливенското село Бяла

27 януари 2022 11:19, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 6 минути, брой четения: 8
Пожар

На 26 януари в 20,05 часа е получен сигнал за пожар в къща, в сливенското село Бяла. Произшествието е ликвидирано от един екип на РСПБЗН-Сливен. Пострадали няма. Причинени са материални щети- унищожена 50 кв.м. покривна конструкция, домашно имущество, дограма, врати и 80 кв.м. опушени стени. Причината за пожара е незагасена цигара. Обитателят на къщата в нетрезво състояние е запалил цигара и е заспал.

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