Пожар в къща,в сливенското село Бяла

Туида Нюз преди 6 минути, брой четения: 8 Излъчване:преди 6 минути, брой четения: 8

На 26 януари в 20,05 часа е получен сигнал за пожар в къща, в сливенското село Бяла. Произшествието е ликвидирано от един екип на РСПБЗН-Сливен. Пострадали няма. Причинени са материални щети- унищожена 50 кв.м. покривна конструкция, домашно имущество, дограма, врати и 80 кв.м. опушени стени. Причината за пожара е незагасена цигара. Обитателят на къщата в нетрезво състояние е запалил цигара и е заспал.