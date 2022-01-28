Прекъсване на водоподаване в селата Калояново , Бяла и Бинкос

ВиК-Сливен преди 48 минути, брой четения: 27 Излъчване:преди 48 минути, брой четения: 27

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършването на аварийни ремонти на 28.01.2021 /петък/ е прекъснато водоподаването в селата Калояново , Бяла и Бинкос до 15.00 ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.