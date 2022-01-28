Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване на водоподаване в селата Калояново , Бяла и Бинкос

28 януари 2022 09:08, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 48 минути, брой четения: 27

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършването на аварийни ремонти на 28.01.2021 /петък/ е прекъснато водоподаването в селата Калояново , Бяла и Бинкос до 15.00 ч.

 

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

« предишнаследваща »


 