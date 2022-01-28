9874 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 268 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 21 минути, брой четения: 58 Излъчване:преди 21 минути, брой четения: 58

9874 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 37 945 теста, показват данните в Единната информационна система. 76,71% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 923 466 като активните са 227 281.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 422, Бургас – 733, Варна – 802, Велико Търново – 184, Видин – 87, Враца – 213, Габрово – 170, Добрич – 188, Кърджали – 78, Кюстендил – 158, Ловеч – 161, Монтана – 162, Пазарджик – 339, Перник – 177, Плевен – 274, Пловдив – 1028, Разград – 54, Русе – 192, Силистра – 88, Сливен – 268, Смолян – 158, София – 363, София (град) – 2480, Стара Загора – 509, Търговище – 83, Хасково – 257, Шумен – 115, Ямбол – 133.

През изминалото денонощие са били излекувани 4676 души, а за целия период – 663 168.

В болница за лечение са настанени 5455 души, от които 520 са в интензивни отделения.

78 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 33 017. От починалите през този период 89,74% не са били ваксинирани.

Към момента са поставени общо 4 139 365 дози ваксина срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 12 636.