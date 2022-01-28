Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ПП "ГЕРБ"-Сливен
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
9874 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 268 от тях в Сливенско
9874 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 37 945 теста, показват данните в Единната информационна система. 76,71% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 923 466 като активните са 227 281.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 422, Бургас – 733, Варна – 802, Велико Търново – 184, Видин – 87, Враца – 213, Габрово – 170, Добрич – 188, Кърджали – 78, Кюстендил – 158, Ловеч – 161, Монтана – 162, Пазарджик – 339, Перник – 177, Плевен – 274, Пловдив – 1028, Разград – 54, Русе – 192, Силистра – 88, Сливен – 268, Смолян – 158, София – 363, София (град) – 2480, Стара Загора – 509, Търговище – 83, Хасково – 257, Шумен – 115, Ямбол – 133.
През изминалото денонощие са били излекувани 4676 души, а за целия период – 663 168.
В болница за лечение са настанени 5455 души, от които 520 са в интензивни отделения.
78 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 33 017. От починалите през този период 89,74% не са били ваксинирани.
Към момента са поставени общо 4 139 365 дози ваксина срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 12 636.
Снимка: Станимир Петков