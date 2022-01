Европейският парламент ще бъде домакин на „Дни на афганистанските жени“

Във вторник и сряда Парламентът ще организира серия от събития, за да хвърли светлина върху тежката ситуация, пред която са изправени жените в Афганистан.

„Дните на афганистанските жени“ на парламента ще започнат с конференция на високо ниво на 1 февруари. Това събитие ще събере евродепутати, видни афганистански жени, които бяха финалистки за наградата Сахаров на Парламента за 2021 г., представители на Комисията и ООН, както и представители на други международни организации, за да се обърнат и хвърлят светлина върху изключително тревожната ситуация за жените в Афганистан след завръщането на талибаните на власт миналата година.

КОГА: вторник, 1 февруари (конференция на високо ниво и съпътстващи събития) и сряда, 2 февруари 2022 г. (съпътстващи събития).

КЪДЕ: Полуциклът на Парламента в Брюксел и стая 3G3 в сградата Spinelli. Повече информация за други места можете да намерите в програмата, свързана по-долу.

Конференцията ще включва интервенции на председателя на парламента Роберта Метсола, бившия афганистански министър по въпросите на жените Сима Самар, Анджелина Джоли, специален пратеник към Службата на Върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН - записано съобщение), председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен (записано съобщение tbc) и заместник-генералният секретар на ООН Амина Мохамед (записано съобщение). То ще бъде завършено с обръщение и музикална изява на афганистанската певица и автор на песни Ариана Сайед, с нейната песен „Lady of the Land of Fire“.

„Дни на афганистанските жени“: няколко семинара и съпътстващи събития

В допълнение към конференцията, във вторник и сряда ще има поредица от семинари, организирани с широк кръг от участници за обсъждане на специфични въпроси, свързани с Афганистан, като бъдещи перспективи за жените в страната и как да се подкрепят жените активистки в изгнание и жени парламентаристи. „Дните на афганистанските жени“ ще включват и събитие със свидетелства, идващи от Афганистан, прожекция на „Хава, Мариам, Айеша“ от афганистанския режисьор Сахра Карими и младежки семинар.

Ето пълната двудневна програма с повече информация за събитието на високо ниво, включително за семинари и график: https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20220128RES22102/20220128RES22102.pdf

Интервюта

Журналистите, които биха искали да интервюират един от афганистанските представители и финалистите за наградата Сахаров за 2021 г. във вторник или сряда, могат да изразят интереса си да направят това, като изпратят имейл на viktor.almqvist@europarl.europa.eu и maria.brianchon@europarl.europa. eu до понеделник, 31 януари в 12.00 часа.

Представителите на разположение за интервюта на английски език са:

Сима Самар - защитник на правата на човека, бивш министър по въпросите на жените и бивш председател на Афганистанската независима комисия по правата на човека;

Шахарзад Акбар - председател на Афганистанската независима комисия по правата на човека (AIHRC);

Зарифа Гафари - кмет на Майдан Шар от 2018 г.;

Сара Карими - първата жена президент на афганистанската държавна филмова компания;

Хория Мосадик - активист за правата на човека и жените;

Хабиба Сараби - член на преговорния екип на Ислямска република Афганистан;

Ариана Сайед - певица и активистка за правата на жените.

Можете да следите на живо конференцията и всички дейности, свързани с „Дните на афганистанските жени“ чрез Мултимедийния център на Парламента.

Можете да прочетете повече за афганистанските жени, които бяха финалистки за наградата Сахаров за свобода на мисълта за 2021 г. на Европейския парламент тук: https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20211008STO14523/sakharov-prize-2021-the-finalists