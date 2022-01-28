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Криминална хроника Ямбол - 28.01.2022 г.

28 януари 2022 21:43, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 25 минути, брой четения: 41
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 28.01.2022 г.

 

Служители от РУ-Стралджа разследват кражба от частен имот в града. Вчера в полицията е постъпил сигнал, че за времето от 25 до 27 януари, чрез взлом на прозорец е проникнато в помощна постройка - гараж и са отнети различни предмети (трамбовка с вертикална пета, трамбовка с хоризонтална плоча, агрегат за ток, косачка за трева с корда и други) на обща стойност около 8000 лева. Работата по случая продължава в рамките на образуваното досъдебно производство.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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