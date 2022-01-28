Криминална хроника Ямбол - 28.01.2022 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 25 минути, брой четения: 41 Излъчване:преди 25 минути, брой четения: 41

Информационен бюлетин 28.01.2022 г.

Служители от РУ-Стралджа разследват кражба от частен имот в града. Вчера в полицията е постъпил сигнал, че за времето от 25 до 27 януари, чрез взлом на прозорец е проникнато в помощна постройка - гараж и са отнети различни предмети (трамбовка с вертикална пета, трамбовка с хоризонтална плоча, агрегат за ток, косачка за трева с корда и други) на обща стойност около 8000 лева. Работата по случая продължава в рамките на образуваното досъдебно производство.