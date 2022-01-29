9871 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 276 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 77 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 77

9871 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 41 967 теста, показват данните в Единната информационна система. 76,67% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 933 337 като активните са 234 012.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 446, Бургас – 672, Варна – 842, Велико Търново – 231, Видин – 85, Враца – 202, Габрово – 155, Добрич – 175, Кърджали – 80, Кюстендил – 172, Ловеч – 148, Монтана – 149, Пазарджик – 336, Перник – 157, Плевен – 329, Пловдив – 1040, Разград – 48, Русе – 215, Силистра – 78, Сливен – 276, Смолян – 122, София – 409, София (град) – 2349, Стара Загора – 562, Търговище – 61, Хасково – 290, Шумен – 146, Ямбол – 96.

През изминалото денонощие са били излекувани 3069 души, а за целия период – 666 237.

В болница за лечение са настанени 5526 души, от които 509 са в интензивни отделения.

71 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 33 088. От починалите през този период 88,73% не са били ваксинирани.

Към момента са поставени общо 4 152 152 дози ваксина срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 12 796.