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На места слънчево в събота, на други облачно

29 януари 2022 09:29, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 54
Времето за 29.01.2022 г.

Днес над страната ще преобладава слънчево време. По-значителна облачност ще има преди обяд над западните и крайните южни райони. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 4° и 9°, в София – около 4°. Това е прогнозата на НИМХ.

Над планините облачността ще е променлива, често значителна и на отделни места ще прехвърча сняг. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около минус 2°, на 2000 метра – около минус 9°.

Над Черноморието облачността ще е променлива. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър, който след обяд ще се ориентира от югоизток. Максимални температури на въздуха 6°-9°. Температура на морската вода 5°-6°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В Сливен ще има променлива облачност до слънчево. Ще духа слаб западен вятър. Минималната температура ще е минус 4°, а максималната 6°.

Снимка: Станимир Петков

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