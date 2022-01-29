Жена загина, а мъж е ранен при тежка катастрофа на „Тракия“, движението е ограничено

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 59 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 59

Жена загина, а мъж е ранен при тежка катастрофа на магистрала „Тракия“.

Инцидентът е станал този следобед, малко преди 16:00 ч. в района между 102 и 103 километър в посока София – между Пловдив и Пазарджик. Движението в района е затворено, извършват се огледи.

По първоначални данни джип, управляван от 36-годишен мъж от Пловдив, блъснал в задната част лек автомобил. Вследствие на удара двете коли се запалили. Това съобщи говорителят на ОДМВР- Пазарджик Мирослав Стоянов.

Жената, управлявала лекия автомобил, е починала. Предстои да бъде установена самоличността й, тъй като колата е напълно изгоряла, обясни Стоянов.

Шофьорът на джипа е закаран в болница, ще му бъдат взети кръвни проби за алкохол и наркотици.

►Движението в платното за София се отклонява по обходен маршрут през Пловдив, по път I-8 до Пазарджик и пътен възел Гелеменово. На място са разположени екипи на полицията, които регулират движението.