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Жена загина, а мъж е ранен при тежка катастрофа на „Тракия“, движението е ограничено
Жена загина, а мъж е ранен при тежка катастрофа на магистрала „Тракия“.
Инцидентът е станал този следобед, малко преди 16:00 ч. в района между 102 и 103 километър в посока София – между Пловдив и Пазарджик. Движението в района е затворено, извършват се огледи.
По първоначални данни джип, управляван от 36-годишен мъж от Пловдив, блъснал в задната част лек автомобил. Вследствие на удара двете коли се запалили. Това съобщи говорителят на ОДМВР- Пазарджик Мирослав Стоянов.
Жената, управлявала лекия автомобил, е починала. Предстои да бъде установена самоличността й, тъй като колата е напълно изгоряла, обясни Стоянов.
Шофьорът на джипа е закаран в болница, ще му бъдат взети кръвни проби за алкохол и наркотици.
►Движението в платното за София се отклонява по обходен маршрут през Пловдив, по път I-8 до Пазарджик и пътен възел Гелеменово. На място са разположени екипи на полицията, които регулират движението.
Източник: https://dariknews.bg/novini/bylgariia/zhena-zagina-a-myzh-e-ranen-pri-tezhka-katastrofa-na-trakiia-dvizhenieto-e-ogranicheno-2298734
Снимка: Станимир Петков