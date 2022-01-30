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5875 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 159 от тях в Сливенско
5875 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 23 429 теста, показват данните в Единната информационна система. 76,10% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 939 212 като активните са 238 955.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 213, Бургас – 758, Варна – 643, Велико Търново – 76, Видин – 34, Враца – 118, Габрово – 74, Добрич – 98, Кърджали – 26, Кюстендил – 99, Ловеч – 76, Монтана – 69, Пазарджик – 105, Перник – 72, Плевен – 149, Пловдив – 529, Разград – 35, Русе – 83, Силистра – 54, Сливен – 159, Смолян – 59, София – 210, София (град) – 1523, Стара Загора – 303, Търговище – 29, Хасково – 99, Шумен – 65, Ямбол – 117.
През изминалото денонощие са били излекувани 899 души, а за целия период – 667 136.
В болница за лечение са настанени 5684 души, от които 513 са в интензивни отделения.
33 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 33 121. От починалите през деня 100% не са били ваксинирани.
Към момента са поставени общо 4 155 619 дози ваксина срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 3468.
Снимка: Станимир Петков