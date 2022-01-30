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Църквата почита паметта на Свети Три светители

30 януари 2022 11:01, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 20 минути, брой четения: 33
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Православната църква днес почита паметта на Свети Три светители, покровители на богословието – трима от най-достойните епископи на църквата, допринесли както за нейното благоустрояване, така и за утвърждаване на вероучението й. Двама от тях – св. Василий Велики (поч. 379 г.) и св. Григорий Богослов (поч. 390 г.), принадлежат към плеядата на кападокийските отци, завещали на поколенията безценно писмено наследство. Третият – свети Йоан Златоуст (поч. 407 г.), бил епископ на Константинопол. Всеки един от тях има свой ден в църковния календар.

Причината да се установи празникът Свети Три светители е бурен спор, възникнал през 11-и век по въпроса кой от тримата е по-достоен и има по-голям принос за утвърждаването на християнската вяра. Дебатиращите се разделили на „василиани“, „григориани“ и „йоанити“. Според преданието тримата светители се явили на епископа на град Евхаита – Йоан (1095), и му казали, че пред Бога и тримата са равни по своя принос.

Източник: kibik.bg

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