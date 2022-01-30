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Земетресение близо до Хаджидимово

30 януари 2022 11:12, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 10 минути, брой четения: 24
Земетресение

На 30 янаури. в 06:36 часа българско време е регистрирано земетресение в близост до град Хаджидимово, област Благоевград.

По данни на Националния сеизмологичен център към НИГГГ-БАН, трусът е с магнитуд 3.1 и с дълбочина 10 км. Епицентърът на събитието е на 14.1 км югозападно от гр. Доспат и на 141 км от гр. София.

Източник: https://dariknews.bg/novini/bylgariia/zemetresenie-blizo-do-hadzhidimovo-2298759
Снимка: Станимир Петков

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