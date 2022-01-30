Земетресение близо до Хаджидимово

Клуб на инвалидите-Сливен преди 10 минути, брой четения: 24 Излъчване:преди 10 минути, брой четения: 24

На 30 янаури. в 06:36 часа българско време е регистрирано земетресение в близост до град Хаджидимово, област Благоевград.

По данни на Националния сеизмологичен център към НИГГГ-БАН, трусът е с магнитуд 3.1 и с дълбочина 10 км. Епицентърът на събитието е на 14.1 км югозападно от гр. Доспат и на 141 км от гр. София.