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Сливен. Новини от източника. Последни новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 31.01.2022
Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование Езикови знания Компютърни умения
5 4.1.2022 3.2.2022 1 РЕСТОРАНТСКИ РАБОТНИК Сливен средно
6 4.1.2022 3.2.2022 1 САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ Сливен средно
9 5.1.2022 3.2.2022 1 РЕСТОРАНТСКИ РАБОТНИК Сливен средно
17 7.1.2022 7.2.2022 2 ЗАВАРЧИК Сливен средно
23 10.1.2022 11.2.2022 2 ПОЧИCТВАЧ НА ОТЛИВКИ Сливен средно
24 10.1.2022 11.2.2022 1 ЗАВАРЧИК Сливен средно
34 12.1.2022 28.2.2022 5 МЕДИЦИНСКА СЕСТРА Сливен висше ОФИС ПАКЕТ
35 12.1.2022 28.2.2022 2 ЛЕКАР Сливен висше ОФИС ПАКЕТ
46 13.1.2022 18.2.2022 3 МОНТАЖНИК МЕБЕЛИ Сливен средно
47 13.1.2022 18.2.2022 1 ТЕХНИК СОТ Сливен средно
48 13.1.2022 18.2.2022 2 ШЛОСЕР Сливен средно
50 14.1.2022 18.2.2022 3 ЗАВАРЧИК Сливен средно
51 14.1.2022 18.2.2022 3 МОНТАЖНИК МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ Сливен средно
57 17.1.2022 18.2.2022 2 ИНЖЕНЕР ПРОЕКТАНТ Сливен висше autocad,Solidworks
58 17.1.2022 18.2.2022 2 НАСТРОЙЧИК ОПЕРАТОР Сливен средно
59 17.1.2022 18.2.2022 2 БАГЕРИСТ Сливен средно
60 17.1.2022 18.2.2022 2 ШЛОСЕР-МОНТЬОР Сливен средно
61 17.1.2022 18.2.2022 2 ТЕХНИК Сливен средно
67 18.1.2022 18.2.2022 2 РАБОТНИК КУХНЯ Сливен средно
68 18.1.2022 18.2.2022 1 ГОТВАЧ Сливен средно
71 20.1.2022 28.2.2022 5 МАШИНЕН ОПЕРАТОР Сливен средно
72 20.1.2022 28.2.2022 5 ОБСЛУЖВАЩ РАБОТНИК Сливен средно
77 21.1.2022 18.2.2022 1 ЕЛЕКТРОТЕХНИК Сливен средно
78 21.1.2022 28.2.2022 2 ОБЩ РАБОТНИК ПРОМИШЛЕНОСТТА Сливен средно
79 21.1.2022 28.2.2022 1 ТЕХНИК МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА Сливен висше/средно
87 24.1.2022 28.2.2022 5 ПРЕДАЧ Сливен средно
88 24.1.2022 28.2.2022 5 ТЪКАЧ Сливен средно
89 24.1.2022 28.2.2022 5 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПЛЕТЕНЕ Сливен средно
90 24.1.2022 28.2.2022 3 ЛАБОРАНТ Сливен средно
91 24.1.2022 28.2.2022 1 ЕЛЕКТРОМЕХАНИК Сливен средно
92 24.1.2022 28.2.2022 1 ВОДАЧ, ЕЛЕКТРОКАР Сливен средно
96 25.1.2022 28.2.2022 3 ФРЕЗИСТ Сливен средно
97 25.1.2022 28.2.2022 3 ШЛОСЕР Сливен средно
98 25.1.2022 28.2.2022 3 СТРУГАР Сливен средно
102 26.1.2022 28.2.2022 2 ОПЕРАТОР ПРЕСА Сливен средно
104 26.1.2022 28.2.2022 2 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ Сливен средно
105 26.1.2022 28.2.2022 2 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ Сливен средно
109 28.1.2022 28.2.2022 3 МАШИНЕН ОПЕРАТОР БЕЛЕНЕ НА ЗЪРНО Сливен средно