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2602 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 67 от тях в Сливенско
2602 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 15 061 теста, показват данните в Единната информационна система. 77,86% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 941 814 като активните са 239 320.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 46, Бургас – 228, Варна – 364, Велико Търново – 29, Видин – 8, Враца – 29, Габрово – 34, Добрич – 39, Кърджали – 22, Кюстендил – 13, Ловеч – 9, Монтана – 16, Пазарджик – 82, Перник – 69, Плевен – 72, Пловдив – 197, Разград – 15, Русе – 36, Силистра – 24, Сливен – 67, Смолян – 9, София – 101, София (град) – 764, Стара Загора – 220, Търговище – 11, Хасково – 41, Шумен – 33, Ямбол – 24.
През изминалото денонощие са били излекувани 2198 души, а за целия период – 669 334.
В болница за лечение са настанени 5730 души, от които 506 са в интензивни отделения.
39 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 33 160. От починалите през деня 92.31% не са били ваксинирани.
Към момента са поставени общо 4 157 520 дози ваксина срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 1901.
Снимка: Станимир Петков