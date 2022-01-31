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2602 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 67 от тях в Сливенско

31 януари 2022 09:25, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 26 минути, брой четения: 48
Коронавирус

2602 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 15 061 теста, показват данните в Единната информационна система. 77,86% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 941 814 като активните са 239 320.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 46, Бургас – 228, Варна – 364, Велико Търново – 29, Видин – 8, Враца – 29, Габрово – 34, Добрич – 39, Кърджали – 22, Кюстендил – 13, Ловеч – 9, Монтана – 16, Пазарджик – 82, Перник – 69, Плевен – 72, Пловдив – 197, Разград – 15, Русе – 36, Силистра – 24, Сливен – 67, Смолян – 9, София – 101, София (град) – 764, Стара Загора – 220, Търговище – 11, Хасково – 41, Шумен – 33, Ямбол – 24.

През изминалото денонощие са били излекувани 2198 души, а за целия период – 669 334.

В болница за лечение са настанени 5730 души, от които 506 са в интензивни отделения.

39 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 33 160. От починалите през деня 92.31% не са били ваксинирани.

Към момента са поставени общо 4 157 520 дози ваксина срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 1901.

Снимка: Станимир Петков

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