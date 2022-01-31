Екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 14 сигнала за произшествия в дните от 28 до 31 януари

Туида Нюз преди 33 минути, брой четения: 32 Излъчване:преди 33 минути, брой четения: 32

Своевременно са ликвидирани 4 пожара, без да причинят преки материални щети, възникнали в комини на къщи в Нова Загора, Сливен и Твърдица.

Ликвидирани са 9 пожара, без да причинят преки щети, възникнали в отпадъци и сухи треви в Сливен и Нова Загора.

Оказана е техническа помощ за изваждане на домашно животно-агне, паднало в кладенец в местността „Барутни погреби“ край Сливен.