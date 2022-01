Дъщерята на Боян Петров представи "Отново съм" тук в Швейцария

След прожекцията на филма за Боян Петров в Лозана, беше създадена група, която ще катери върхове.

Отново съм тук” (Here I am, Again) имаше своята първа прожекция в Швейцария, държавата в която живее дъщерята на Боян Петрова – Тея Петрова. По инициатива на българо-швейцарската асоциация за разпространение и съхранение на българския език, култура и традиции - “Канатица”, в събота вечер, беше представен филмът. На прожекцията, имаше българи, които бяха пропътували над 300 километра, за да присъстват. Освен това сред зрителите имаше и швейцарци, които също останаха без дъх след края на филма.

Всички останаха над два часа след прожекцията, за да си говорят с Тея и да споделят впечатленията си. Именно на тази среща беше решено, че се сформира група „Боян Петров“, която ще се събира всяка седмица и заедно ще катери върхове в района. „Изключително съм щастлива от тази среща, а създаването на такава група вдъхва увереност, че трябва да продължим с тези прожекции“, сподели Тея

В следващите седмици ще се организират подобни прожекции и в други градове на Швейцария, като първи ще бъде Цюрих, в който има най-голям брой българи.

“Отново съм тук” (Here I am, Again) проследява опита на Боян Петров да изкачи Шиша Пангма, който се оказва и последният връх в кариерата на алпиниста.

Екип:

Режисьор – Поли Генчева;

Продуцент – Поли Генчева/ ТАРА ТРИЙ ПИКЧЪРС;

Продуцент – Мартичка Божилова/ АГИТПРОП;

Продуцент - Емил Спахийски;

Оператор – Красимир Андонов;

Сценарий – Поли Генчева /Нина Алтъпармакова;

Монтаж – Нина Алтъпармакова / Михаил Дервенски

Музика – Георги Стрезов;

Звук и Аудио микс – Валерия Крачунова / Иван Андреев;

Постпродукция, Цветни корекции & Супервайзър – Тодор Г. Тодоров

