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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прием за учебната 2022 / 2023 година във НВУ „Васил Левски” – Велико Търново

31 януари 2022 15:48, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Обяви за работа – Сливен преди 10 минути, брой четения: 18

Военно окръжие – Сливен информира випускниците на средни училища в област Сливен, че за учебната 2022/2023 г. НВУ „Васил Левски” – Велико Търново обявява прием на курсанти в редовна форма на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „Бакалавър” в професионално направление „Военно дело”, по специализации от специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво”, както следва:

 

- Мотопехотни и танкови войски / 26 места

- Разузнаване / 7 места

- Електронно разузнаване и електронна война / 5 места

- Полева артилерия / 47 места

- Противовъздушна отбрана на войските / 31 места

- Инженерни войски / 24 места

- Артилерийско инструментално разузнаване / 6 места

- Войски за ядрена, химическа, биологическа защита и екология / 5 места

- Радиотехнически войски / 5 места

- Наземно базирани средства противовъздушна отбрана и противоракетна отбрана / 15 места

- Артилерийско и зенитно-ракетно въоръжение, стрелково оръжие, оптика и бойни припаси / 11 места

- Материални ресурси, придвижване и транспорт / 19 места

- Танкова и автомобилна техника / 16 места

- Военни комуникационни и информационни системи / 23 места

(Комуникационна техника и технологии)

- Военни комуникационни и информационни системи / 34 места

(Компютърни системи и киберсигурност)

 

Срокове за подаване на документи във Военно окръжие – Сливен

и НВУ „Васил Левски” – Велико Търново:

 

- Кампания за ранен прием: от 10.01.2022 г. до 31.03.2022 г.

- Кампания за редовен прием: от 10.01.2022 г. до 10.06.2022 г.

 

Информация по всички въпроси свързани с кампанията, може да получите на телефони:

- за НВУ: Учебен отдел: 062 61 88 30; 062 61 88 31;

062 61 88 32; 062 61 88 33.

(само от 08:30 до 16:30, в работни дни от понеделник до петък)

 

- за Военно окръжие – Сливен: 088 454 13 55

 

Комплект-документи се получават от Военно окръжие – Сливен.

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