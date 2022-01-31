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Прием за учебната 2022 / 2023 година във НВУ „Васил Левски” – Велико Търново
Военно окръжие – Сливен информира випускниците на средни училища в област Сливен, че за учебната 2022/2023 г. НВУ „Васил Левски” – Велико Търново обявява прием на курсанти в редовна форма на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „Бакалавър” в професионално направление „Военно дело”, по специализации от специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво”, както следва:
- Мотопехотни и танкови войски / 26 места
- Разузнаване / 7 места
- Електронно разузнаване и електронна война / 5 места
- Полева артилерия / 47 места
- Противовъздушна отбрана на войските / 31 места
- Инженерни войски / 24 места
- Артилерийско инструментално разузнаване / 6 места
- Войски за ядрена, химическа, биологическа защита и екология / 5 места
- Радиотехнически войски / 5 места
- Наземно базирани средства противовъздушна отбрана и противоракетна отбрана / 15 места
- Артилерийско и зенитно-ракетно въоръжение, стрелково оръжие, оптика и бойни припаси / 11 места
- Материални ресурси, придвижване и транспорт / 19 места
- Танкова и автомобилна техника / 16 места
- Военни комуникационни и информационни системи / 23 места
(Комуникационна техника и технологии)
- Военни комуникационни и информационни системи / 34 места
(Компютърни системи и киберсигурност)
Срокове за подаване на документи във Военно окръжие – Сливен
и НВУ „Васил Левски” – Велико Търново:
- Кампания за ранен прием: от 10.01.2022 г. до 31.03.2022 г.
- Кампания за редовен прием: от 10.01.2022 г. до 10.06.2022 г.
Информация по всички въпроси свързани с кампанията, може да получите на телефони:
- за НВУ: Учебен отдел: 062 61 88 30; 062 61 88 31;
062 61 88 32; 062 61 88 33.
(само от 08:30 до 16:30, в работни дни от понеделник до петък)
- за Военно окръжие – Сливен: 088 454 13 55
Комплект-документи се получават от Военно окръжие – Сливен.