Прием за учебната 2022 / 2023 година във ВВВУ „Георги Бенковски” – Долна Митрополия

Обяви за работа – Сливен преди 7 минути, брой четения: 6 Излъчване:преди 7 минути, брой четения: 6

Военно окръжие – Сливен информира випускниците на средни училища в област Сливен, че за учебната 2022/2023 г. ВВВУ „Георги Бенковски” – Долна Митрополия обявява прием на курсанти за обучение по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” в професионално направление „Военно дело”, редовна форма на обучение за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „Бакалавър” и по специализации:

ЛЕТЕЦ-ПИЛОТ / 27 места

РАДИОЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ НА ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ / 5 места

АВИАЦИОННО ВЪОРЪЖЕНИЕ / 5 места

КОМУНИКАЦИОННИ, ИНФОРМАЦИОННИ И НАВИГАЦИОННИ СИСТЕМИ / 6 места

Срокове за подаване на документи във Военно окръжие – Сливен,

ВВВУ „Георги Бенковски” – Долна Митрополия

и в електронната платформа за кандидатстване на ВВВУ:

- Кампания за ранен прием: от 17.01.2022 г. до 21.04.2022 г.

- Кампания за редовен прием: от 02.05.2022 г. до 24.06.2022 г.

Информация по всички въпроси свързани с кампанията, може да получите на телефони:

- за ВВВУ: 088 234 77 91 г-н Стоян Стоянов

088 555 12 86 г-жа Мила Караиванова

(само от 08:30 до 16:30, в работни дни от понеделник до петък)

- за Военно окръжие – Сливен: 088 454 13 55

Комплектът с документи за кандидатстване за курсанти, може да се получи от Военно окръжие – Сливен, или да бъде изтеглен от сайта на ВВВУ „Георги Бенковски”.

Подаването на документи за кандидатстване се извършва във Военно окръжие – Сливен или по електронен път в сайта на ВВВУ „Георги Бенковски”: http://www.af-acad.bg/cadets_admission