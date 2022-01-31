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Прием за учебната 2022 / 2023 година във ВВВУ „Георги Бенковски” – Долна Митрополия
Военно окръжие – Сливен информира випускниците на средни училища в област Сливен, че за учебната 2022/2023 г. ВВВУ „Георги Бенковски” – Долна Митрополия обявява прием на курсанти за обучение по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” в професионално направление „Военно дело”, редовна форма на обучение за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „Бакалавър” и по специализации:
ЛЕТЕЦ-ПИЛОТ / 27 места
РАДИОЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ НА ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ / 5 места
АВИАЦИОННО ВЪОРЪЖЕНИЕ / 5 места
КОМУНИКАЦИОННИ, ИНФОРМАЦИОННИ И НАВИГАЦИОННИ СИСТЕМИ / 6 места
Срокове за подаване на документи във Военно окръжие – Сливен,
ВВВУ „Георги Бенковски” – Долна Митрополия
и в електронната платформа за кандидатстване на ВВВУ:
- Кампания за ранен прием: от 17.01.2022 г. до 21.04.2022 г.
- Кампания за редовен прием: от 02.05.2022 г. до 24.06.2022 г.
Информация по всички въпроси свързани с кампанията, може да получите на телефони:
- за ВВВУ: 088 234 77 91 г-н Стоян Стоянов
088 555 12 86 г-жа Мила Караиванова
(само от 08:30 до 16:30, в работни дни от понеделник до петък)
- за Военно окръжие – Сливен: 088 454 13 55
Комплектът с документи за кандидатстване за курсанти, може да се получи от Военно окръжие – Сливен, или да бъде изтеглен от сайта на ВВВУ „Георги Бенковски”.
Подаването на документи за кандидатстване се извършва във Военно окръжие – Сливен или по електронен път в сайта на ВВВУ „Георги Бенковски”: http://www.af-acad.bg/cadets_admission