Криминална хроника Ямбол - 31.01.2022 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 26 минути, брой четения: 40 Излъчване:преди 26 минути, брой четения: 40

Информационен бюлетин 31.01.2022 г.

През изминалото денонощие на територията обслужвана от ОДМВР-Ямбол няма регистрирани тежки криминални престъпления и пътнотранспортни произшествия.