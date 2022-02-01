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Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 01.02.2022

01 февруари 2022 09:02, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди около 1 час, брой четения: 64

Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование Езикови знания Компютърни умения

5 4.1.2022 3.2.2022 1 РЕСТОРАНТСКИ РАБОТНИК Сливен средно

6 4.1.2022 3.2.2022 1 САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ Сливен средно

9 5.1.2022 3.2.2022 1 РЕСТОРАНТСКИ РАБОТНИК Сливен средно

17 7.1.2022 7.2.2022 2 ЗАВАРЧИК Сливен средно

23 10.1.2022 11.2.2022 2 ПОЧИCТВАЧ НА ОТЛИВКИ Сливен средно

24 10.1.2022 11.2.2022 1 ЗАВАРЧИК Сливен средно

34 12.1.2022 28.2.2022 5 МЕДИЦИНСКА СЕСТРА Сливен висше ОФИС ПАКЕТ

35 12.1.2022 28.2.2022 2 ЛЕКАР Сливен висше ОФИС ПАКЕТ

46 13.1.2022 18.2.2022 3 МОНТАЖНИК МЕБЕЛИ Сливен средно

47 13.1.2022 18.2.2022 1 ТЕХНИК СОТ Сливен средно

48 13.1.2022 18.2.2022 2 ШЛОСЕР Сливен средно

50 14.1.2022 18.2.2022 3 ЗАВАРЧИК Сливен средно

51 14.1.2022 18.2.2022 3 МОНТАЖНИК МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ Сливен средно

57 17.1.2022 18.2.2022 2 ИНЖЕНЕР ПРОЕКТАНТ Сливен висше autocad,Solidworks

58 17.1.2022 18.2.2022 2 НАСТРОЙЧИК ОПЕРАТОР Сливен средно

59 17.1.2022 18.2.2022 2 БАГЕРИСТ Сливен средно

60 17.1.2022 18.2.2022 2 ШЛОСЕР-МОНТЬОР Сливен средно

61 17.1.2022 18.2.2022 2 ТЕХНИК Сливен средно

71 20.1.2022 28.2.2022 5 МАШИНЕН ОПЕРАТОР Сливен средно

72 20.1.2022 28.2.2022 5 ОБСЛУЖВАЩ РАБОТНИК Сливен средно

77 21.1.2022 18.2.2022 1 ЕЛЕКТРОТЕХНИК Сливен средно

78 21.1.2022 28.2.2022 2 ОБЩ РАБОТНИК ПРОМИШЛЕНОСТТА Сливен средно

79 21.1.2022 28.2.2022 1 ТЕХНИК МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА Сливен висше/средно

87 24.1.2022 28.2.2022 5 ПРЕДАЧ Сливен средно

88 24.1.2022 28.2.2022 5 ТЪКАЧ Сливен средно

89 24.1.2022 28.2.2022 5 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПЛЕТЕНЕ Сливен средно

90 24.1.2022 28.2.2022 3 ЛАБОРАНТ Сливен средно

91 24.1.2022 28.2.2022 1 ЕЛЕКТРОМЕХАНИК Сливен средно

92 24.1.2022 28.2.2022 1 ВОДАЧ, ЕЛЕКТРОКАР Сливен средно

96 25.1.2022 28.2.2022 3 ФРЕЗИСТ Сливен средно

97 25.1.2022 28.2.2022 3 ШЛОСЕР Сливен средно

98 25.1.2022 28.2.2022 3 СТРУГАР Сливен средно

102 26.1.2022 28.2.2022 2 ОПЕРАТОР ПРЕСА Сливен средно

104 26.1.2022 28.2.2022 2 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ Сливен средно

105 26.1.2022 28.2.2022 2 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ Сливен средно

109 28.1.2022 28.2.2022 3 МАШИНЕН ОПЕРАТОР БЕЛЕНЕ НА ЗЪРНО Сливен средно

111 31.1.2022 14.2.2022 1 СОЦИАЛЕН РАБОТНИК Сливен средно

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