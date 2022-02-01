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10 151 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 213 от тях в Сливенско

01 февруари 2022 09:38, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 32 минути, брой четения: 59
Ваксиниране

10 151 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 42 246 теста, показват данните в Единната информационна система. 77,01% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 951 965 като активните са 244 233.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 380, Бургас – 260, Варна – 725, Велико Търново – 262, Видин – 32, Враца – 301, Габрово – 227, Добрич – 204, Кърджали – 122, Кюстендил – 208, Ловеч – 194, Монтана – 203, Пазарджик – 392, Перник – 196, Плевен – 397, Пловдив – 1149, Разград – 46, Русе – 285, Силистра – 158, Сливен – 213, Смолян – 211, София – 423, София (град) – 2064, Стара Загора – 644, Търговище – 80, Хасково – 396, Шумен – 220, Ямбол – 159.

През изминалото денонощие са били излекувани 5080 души, а за целия период – 674 414.

В болница за лечение са настанени 5705 души, от които 506 са в интензивни отделения. 1015 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.

158 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 33 318. От починалите през този период 87,97% не са били ваксинирани.

Към момента са поставени общо 4 165 478 дози ваксина срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 7975.

Снимка: Станимир Петков

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