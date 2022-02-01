Пътни полицаи откриха 61 мигранти, изоставени в камион

Клуб на инвалидите-Сливен преди 43 минути, брой четения: 55 Излъчване:преди 43 минути, брой четения: 55

Тази сутрин, малко преди 8:00 часа, в района на кръстовището между бургаските улици “Захари Стоянов” и “Георги Панов” пътни полицаи при ОД на МВР в Бургас са забелязали аварирал товарен автомобил - камион с падащ борд, без водач.

В камиона са открити 61 мигранти. Те са мъже, на видима възраст около 25 год.

Едно от лицата е в безпомощно състояние и е откарано в УМБАЛ Бургас за изследвания.