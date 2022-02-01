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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Пътни полицаи откриха 61 мигранти, изоставени в камион

01 февруари 2022 10:54, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 43 минути, брой четения: 55
Бургас

Тази сутрин, малко преди 8:00 часа, в района на кръстовището между бургаските улици “Захари Стоянов” и “Георги Панов” пътни полицаи при ОД на МВР в Бургас са забелязали аварирал товарен автомобил - камион с падащ борд, без водач.

В камиона са открити 61 мигранти. Те са мъже, на видима възраст около 25 год.

Едно от лицата е в безпомощно състояние и е откарано в УМБАЛ Бургас за изследвания.

Източник: БНР

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