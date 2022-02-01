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Криминална хроника Ямбол - 01.02.2022 г.

01 февруари 2022 12:40, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 27 минути, брой четения: 41
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 01.02.2022 г.

 

Служители от РУ-Стралджа разследват кражба от частен имот в града. Вчера в полицията е постъпил сигнал, че през изминалото денонощие, чрез взлом на врата е проникнато в помощна постройка и са отнети различни предмети (дъгов електрожен, ъглошлайф, удължител около 40 м. и други) на обща стойност около 1100 лева. Работата по случая продължава в рамките на образуваното досъдебно производство.

В РУ-Елхово е образувано бързо производство за управление на МПС след употреба на алкохол. На 31 януари около 05:15 ч. път II-79 е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 23-годишен жител на града. При пробата на водача за употреба на алкохол, техническото средство е отчело стойност над 1.2 промила. Работата по случая продължава.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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