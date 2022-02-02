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11 143 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 337 от тях в Сливенско

02 февруари 2022 11:23, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 45 минути, брой четения: 76
Тест за коронавирус

11 143 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 40 863 теста, показват данните в Единната информационна система. 76,17% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 963 108 като активните са 250 935.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 368, Бургас – 1132, Варна – 943, Велико Търново – 232, Видин – 148, Враца – 246, Габрово – 188, Добрич – 174, Кърджали – 90, Кюстендил – 163, Ловеч – 167, Монтана – 148, Пазарджик – 178, Перник – 181, Плевен – 334, Пловдив – 1163, Разград – 70, Русе – 284, Силистра – 124, Сливен – 337, Смолян – 127, София – 466, София (град) – 2565, Стара Загора – 598, Търговище – 128, Хасково – 262, Шумен – 147, Ямбол – 180.

През изминалото денонощие са били излекувани 4354 души, а за целия период – 678 768.

В болница за лечение са настанени 5799 души, от които 533 са в интензивни отделения. 841 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.

87 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 33 405. От починалите през този период 82,76% не са били ваксинирани.

Към момента са поставени общо 4 173 659 дози ваксина срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 8192.

Снимка: Станимир Петков

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