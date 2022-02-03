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9152 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 254 от тях в Сливенско

03 февруари 2022 09:07, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 24 минути, брой четения: 58
Тест за коронавирус

9152 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 35 040 теста, показват данните в Единната информационна система. 75,45% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 972 260 като активните са 255 422.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 258, Бургас – 771, Варна – 836, Велико Търново – 186, Видин – 70, Враца – 234, Габрово – 131, Добрич – 196, Кърджали – 105, Кюстендил – 143, Ловеч – 185, Монтана – 153, Пазарджик – 418, Перник – 143, Плевен – 293, Пловдив – 956, Разград – 63, Русе – 169, Силистра – 106, Сливен – 254, Смолян – 122, София – 347, София (град) – 1907, Стара Загора – 510, Търговище – 75, Хасково – 244, Шумен – 137, Ямбол – 140.

През изминалото денонощие са били излекувани 4578 души, а за целия период – 683 346.

В болница за лечение са настанени 5917 души, от които 565 са в интензивни отделения. 797 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.

87 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 33 492. От починалите през този период 86,21% не са били ваксинирани.

Към момента са поставени общо 4 182 208 дози ваксина срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 8570.

Снимка: Станимир Петков

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