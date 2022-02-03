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Сливен, кратки вечерни новини, 03.02.2022 г., четвъртък

03 февруари 2022 16:08, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Туида Нюз преди около 1 час, брой четения: 42
Сливен

През последното денонощие в Сливенско има регистрирани 254 заразени с коронавирусна инфекция.

Близо 1 809 души на 100 000 лица от населението е заболеваемостта в област Сливен.

Републиканските пътища в Сливенска област са проходими при зимни условия, по данни на Областното пътно управление, на 2 февруари няма наложени ограничения.

Почина още един известен сливенски лекар – това е д-р Иван Плачков, а тъжната новина съобщи неговият син Георги.

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Сливен през 2020 година е 1 580 млн. лв. по текущи цени.

Сливенската фирма „Еко Асорти“ направи дарение за Хранителната банка в размер на 3000 лв.

С решение заседанието на Министерски съвет поста на досегашния областен управител на област Сливен Минчо Афузов поема Веселин Вълчев от квотата на ПП.

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