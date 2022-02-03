Криминална хроника Ямбол - 03.02.2022 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 49 минути, брой четения: 41 Излъчване:преди 49 минути, брой четения: 41

Информационен бюлетин 03.02.2022 г.

В РУ-Елхово е образувано бързо производство за управление на МПС след употреба на алкохол. На 2 февруари около 17:15 ч. в гр. Болярово е извършена проверка на лек автомобил „Форд - Мондео“, управляван от 61-годишен жител на града. При пробата на водача за употреба на алкохол, техническото средство е отчело стойност над 1.2 промила. Работата по случая продължава.

Пътнотранспортни произшествия:

Вчера към 15:55 часа на тел 112 е получен сигнал, че на "Обходен път Запад" в Ямбол е настъпило пътнотранспортно произшествие с пострадал. На място е установено, че лек автомобил „Опел-Астра“, управляван от 84-годишен местен жител се е блъснал в товарен автомобил „Волво“, управляван от 60-годишен мъж. При инцидента е пострадала 74-годишна пътничка в лекия автомобил. Тя е настанена за лечение в ямболска болница с фрактура на таза, без опасност за живота. Пробите за употреба на алкохол и на двамата водачи са отрицателни. На местопроизшествието са извършени процесуално-следствени действия. Образувано е досъдебно производство.