Времето в петък ще се затопли още малко

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 41 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 41

През нощта облачността ще намалее и над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб западен вятър. Сутринта ще е студено с минимални температури между минус 8 и минус 3 градуса.

В петък ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, предимно средна и висока. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще са от 3 до 8 градуса. Това е прогнозата на НИМХ.

Над Черноморието ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността, предимно средна и висока. Ще духа слаб до умерен югозападен вятър. Максималните температури ще са 3-5°. Температурата на морската вода е 6-7°. Вълнението на морето ще е 1-2 бала.

Над планините ще преобладава слънчево време, след обяд със значителна средна и висока облачност. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната на 1200 метра ще е около 2°, на 2000 метра – около минус 3°.

В Сливен ще има променлива облачност до слънчево. Ще духа слаб северен вятър. Минималната температура ще е минус 2 градуса, а максималната плюс 6.