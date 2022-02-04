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8 142 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 198 от тях са в Сливенско
8 142 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 37 006 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 980 402, като активните са 257 488.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 319, Бургас – 681, Варна – 776, Велико Търново – 165, Видин – 79, Враца – 226, Габрово – 135, Добрич – 154, Кърджали – 48, Кюстендил – 129, Ловеч – 122, Монтана – 138, Пазарджик – 198, Перник – 146, Плевен – 260, Пловдив – 895, Разград – 69, Русе – 221, Силистра – 109, Сливен – 198, Смолян – 71, София област – 353, София (град) – 1657, Стара Загора – 467, Търговище – 97, Хасково – 143, Шумен – 154, Ямбол – 132.
През изминалото денонощие са били излекувани 5 980 души, а за целия период – 689 326.
В болница за лечение са настанени 6 124 души, от които 568 са в интензивни отделения.
96 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 33 588.
Към момента общо 4 192 273 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 10 084.
Снимка: Станимир Петков