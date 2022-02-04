Депутатите започнаха работа с декларации по повод 150 г. от рождението на Гоце Делчев

Клуб на инвалидите-Сливен преди 11 минути, брой четения: 28 Излъчване:преди 11 минути, брой четения: 28

С декларации по повод 150 години от рождението на Гоце Делчев започна днешното пленарно заседание на Народното събрание.

В програмата е блиц контрол, последван от редовен парламентарен контрол, в рамките на който се предвиждат разисквания по питане на ГЕРБ-СДС към министъра на отбраната Стефан Янев.