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Депутатите започнаха работа с декларации по повод 150 г. от рождението на Гоце Делчев

04 февруари 2022 09:45, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 11 минути, брой четения: 28
Народното събрание

С декларации по повод 150 години от рождението на Гоце Делчев започна днешното пленарно заседание на Народното събрание.

В програмата е блиц контрол, последван от редовен парламентарен контрол, в рамките на който се предвиждат разисквания по питане на ГЕРБ-СДС към министъра на отбраната Стефан Янев.

Източник: БТА
Снимка: Георги Димитров

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