Криминална хроника Ямбол - 04.02.2022 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 48 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 48

Информационен бюлетин 04.02.2022 г.

Служители от РУ-Ямбол разследват кражба. Вчера в полицията е постъпил сигнал, че след взлом на заключващо устройство, е проникнато в постройка на ул. „Места“ в града и са отнети 2 винтоверта, шлайф машина и перфоратор. На местопроизшествието е извършен оглед. Образувано е досъдебно производство.