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Криминална хроника Ямбол - 04.02.2022 г.

04 февруари 2022 12:10, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 48
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 04.02.2022 г.

 

Служители от РУ-Ямбол разследват кражба. Вчера в полицията е постъпил сигнал, че след взлом на заключващо устройство, е проникнато в постройка на ул. „Места“ в града и са отнети 2 винтоверта, шлайф машина и перфоратор. На местопроизшествието е извършен оглед. Образувано е досъдебно производство.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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