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Сливен. Новини от източника. Последни новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 04.02.2022
Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование Езикови знания Компютърни умения
17 7.1.2022 7.2.2022 2 ЗАВАРЧИК Сливен средно
23 10.1.2022 11.2.2022 2 ПОЧИCТВАЧ НА ОТЛИВКИ Сливен средно
24 10.1.2022 11.2.2022 1 ЗАВАРЧИК Сливен средно
34 12.1.2022 28.2.2022 5 МЕДИЦИНСКА СЕСТРА Сливен висше ОФИС ПАКЕТ
35 12.1.2022 28.2.2022 2 ЛЕКАР Сливен висше ОФИС ПАКЕТ
46 13.1.2022 18.2.2022 3 МОНТАЖНИК МЕБЕЛИ Сливен средно
47 13.1.2022 18.2.2022 1 ТЕХНИК СОТ Сливен средно
48 13.1.2022 18.2.2022 2 ШЛОСЕР Сливен средно
50 14.1.2022 18.2.2022 3 ЗАВАРЧИК Сливен средно
51 14.1.2022 18.2.2022 3 МОНТАЖНИК МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ Сливен средно
57 17.1.2022 18.2.2022 2 ИНЖЕНЕР ПРОЕКТАНТ Сливен висше autocad,Solidworks
58 17.1.2022 18.2.2022 2 НАСТРОЙЧИК ОПЕРАТОР Сливен средно
59 17.1.2022 18.2.2022 2 БАГЕРИСТ Сливен средно
60 17.1.2022 18.2.2022 2 ШЛОСЕР-МОНТЬОР Сливен средно
61 17.1.2022 18.2.2022 2 ТЕХНИК Сливен средно
71 20.1.2022 28.2.2022 5 МАШИНЕН ОПЕРАТОР Сливен средно
72 20.1.2022 28.2.2022 5 ОБСЛУЖВАЩ РАБОТНИК Сливен средно
77 21.1.2022 18.2.2022 1 ЕЛЕКТРОТЕХНИК Сливен средно
78 21.1.2022 28.2.2022 2 ОБЩ РАБОТНИК ПРОМИШЛЕНОСТТА Сливен средно
79 21.1.2022 28.2.2022 1 ТЕХНИК МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА Сливен висше/средно
87 24.1.2022 28.2.2022 5 ПРЕДАЧ Сливен средно
88 24.1.2022 28.2.2022 5 ТЪКАЧ Сливен средно
89 24.1.2022 28.2.2022 5 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПЛЕТЕНЕ Сливен средно
90 24.1.2022 28.2.2022 3 ЛАБОРАНТ Сливен средно
91 24.1.2022 28.2.2022 1 ЕЛЕКТРОМЕХАНИК Сливен средно
92 24.1.2022 28.2.2022 1 ВОДАЧ, ЕЛЕКТРОКАР Сливен средно
96 25.1.2022 28.2.2022 3 ФРЕЗИСТ Сливен средно
97 25.1.2022 28.2.2022 3 ШЛОСЕР Сливен средно
98 25.1.2022 28.2.2022 3 СТРУГАР Сливен средно
104 26.1.2022 28.2.2022 2 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ Сливен средно
105 26.1.2022 28.2.2022 2 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ Сливен средно
109 28.1.2022 28.2.2022 3 МАШИНЕН ОПЕРАТОР БЕЛЕНЕ НА ЗЪРНО Сливен средно
111 31.1.2022 14.2.2022 1 СОЦИАЛЕН РАБОТНИК Сливен средно
112 1.2.2022 4.3.2022 3 КОФРАЖИСТ Сливен средно
113 1.2.2022 4.3.2022 2 ЗАВАРЧИК Сливен средно
114 1.2.2022 4.3.2022 3 ОПАКОВАЧ Сливен средно
115 1.2.2022 4.2.2022 1 УЧИТЕЛ НАЧАЛЕН ЕТАП Сливен висше
116 1.2.2022 1.3.2022 2 ЕЛЕКТРОМЕХАНИК Сливен средно
123 2.2.2022 10.2.2022 1 РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ Сливен висше
124 2.2.2022 18.2.2022 1 ИНЖЕНЕР ПРОЕКТАНТ Сливен висше английски език ОФИС ПАКЕТ
125 2.2.2022 11.2.2022 1 ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР Сливен основно
126 2.2.2022 28.2.2022 1 ПАЗАЧ, НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА Сливен средно
128 2.2.2022 10.3.2022 1 ТЕХНОЛОГ Сливен висше Auto CAD
129 2.2.2022 7.3.2022 3 ЛЕКАР-РЕХАБИЛИТАЦИЯ Поморие висше
130 2.2.2022 10.3.2022 2 ИНЖЕНЕРЕН КОНСТУКТОР Сливен висше
131 2.2.2022 10.3.2022 2 СТРУГАР Сливен средно
132 2.2.2022 10.3.2022 4 МАШИНЕН ОПЕРАТОР МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ Сливен средно
136 3.2.2022 10.3.2022 2 САНИТАР Сливен средно