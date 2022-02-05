8116 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 175 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 79 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 79

8116 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 40 735 теста, показват данните в Единната информационна система. 75,58% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 988 518 като активните са 258 716.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 257, Бургас – 608, Варна – 793, Велико Търново – 186, Видин – 62, Враца – 239, Габрово – 135, Добрич – 182, Кърджали – 59, Кюстендил – 160, Ловеч – 140, Монтана – 102, Пазарджик – 195, Перник – 154, Плевен – 291, Пловдив – 790, Разград – 91, Русе – 199, Силистра – 118, Сливен – 175, Смолян – 105, София – 338, София (град) – 1713, Стара Загора – 455, Търговище – 79, Хасково – 247, Шумен – 142, Ямбол – 101.

През изминалото денонощие са били излекувани 6788 души, а за целия период – 696 114.

В болница за лечение са настанени 6156 души, от които 586 са в интензивни отделения. 886 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.

100 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 33 688. От починалите през този период 90% не са били ваксинирани.

Към момента са поставени общо 4 201 653 дози ваксина срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 9398.