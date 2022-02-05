Мотоциклетист загина при катастрофа в Сливен

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 167 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 167

Мъж загина при катастрофа между автомобил и мотоциклет на бул. "Ст. Стамболов" в Сливен.

Инцидентът е станал около 15:00 часа между лек автомобил, управляван от водач на 32 години от Стралджа, и мотоциклет, управляван от 44-годишен водач от град Сливен.

При произшествието е причинена смъртта на мотоциклетиста.

На място се извършва оглед и процесуално-следствени действия. Движението по булеварда е ограничено - временно ще се извършва в едната пътна лента.