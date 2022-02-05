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Почина актьорът Анани Явашев

05 февруари 2022 20:17, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 62
Свещ

Напусна ни актьорът Анани Явашев, брат на художника Христо Явашев - Кристо.

Кариерата му в киното и театъра се простираше в повече от 5 десетилетия. Анани Явашев създаде паметни роли на сцената на Младежкия театър в пиеси на Шекспир, Оскар Уайлд и Шилер.

Любим актьор на няколко поколения български режисьори, сред които Вили Цанков, Иван Андонов, Николай Поляков.

Източник: БГНЕС
Снимка: pixabay.com

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