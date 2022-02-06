4737 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 134 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 31 минути, брой четения: 55 Излъчване:преди 31 минути, брой четения: 55

4737 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 21 251 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 993 255 като активните са 259 629.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 116, Бургас – 610, Варна – 578, Велико Търново – 71, Видин – 28, Враца – 76, Габрово – 28, Добрич – 78, Кърджали – 51, Кюстендил – 50, Ловеч – 61, Монтана – 36, Пазарджик – 155, Перник – 52, Плевен – 119, Пловдив – 483, Разград – 36, Русе – 74, Силистра – 32, Сливен – 134, Смолян – 24, София – 162, София (град) – 1142, Стара Загора – 223, Търговище – 57, Хасково – 110, Шумен – 73, Ямбол – 78.

През изминалото денонощие са били излекувани 3784 души, а за целия период – 699 898.

В болница за лечение са настанени 6212 души, от които 585 са в интензивни отделения. 84,89% от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.

40 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 33 728. От починалите през този период 90% не са били ваксинирани.

Към момента са поставени общо 4 204 264 дози ваксина срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 2 612.