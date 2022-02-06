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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Комисията по туризъм и ББР се срещат с бизнеса във Варна и Бургас

06 февруари 2022 21:31, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 30 минути, брой четения: 35
Бизнес

Председателят на Комисията по туризъм към Народното събрание Илин Димитров организира в понеделник две срещи за региона на Българското Черноморие, на които са поканени представители на туристическия сектор и основните браншови организации.

В срещите специално участие ще вземе изпълнителният директор на Българската банка за развитие Владимир Георгиев, който ще направи презентация по програма „Подкрепа за туризма“, съобщиха от комисията.

Срещите ще се състоят във Варна и Бургас.

Източник: БГНЕС
Снимка: Станимир Петков

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