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Комисията по туризъм и ББР се срещат с бизнеса във Варна и Бургас
Председателят на Комисията по туризъм към Народното събрание Илин Димитров организира в понеделник две срещи за региона на Българското Черноморие, на които са поканени представители на туристическия сектор и основните браншови организации.
В срещите специално участие ще вземе изпълнителният директор на Българската банка за развитие Владимир Георгиев, който ще направи презентация по програма „Подкрепа за туризма“, съобщиха от комисията.
Срещите ще се състоят във Варна и Бургас.
Източник: БГНЕС
Снимка: Станимир Петков