Комисията по туризъм и ББР се срещат с бизнеса във Варна и Бургас

Клуб на инвалидите-Сливен преди 30 минути, брой четения: 35 Излъчване:преди 30 минути, брой четения: 35

Председателят на Комисията по туризъм към Народното събрание Илин Димитров организира в понеделник две срещи за региона на Българското Черноморие, на които са поканени представители на туристическия сектор и основните браншови организации.

В срещите специално участие ще вземе изпълнителният директор на Българската банка за развитие Владимир Георгиев, който ще направи презентация по програма „Подкрепа за туризма“, съобщиха от комисията.

Срещите ще се състоят във Варна и Бургас.