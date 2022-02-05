Мотоциклетист загина при катастрофа в Сливен

Туида Нюз преди около 1 ден, брой четения: 3 Излъчване:преди около 1 ден, брой четения: 3

На 5 февруари е настъпило пътно произшествие в района на кръстовище между кварталите „Сини камъни” и „Българка”, на бул.”Ст.Стамболов” над хотел „Блилянтин”. Инцидентът е станал около 15 часа между лек автомобил „ Мерцедес”, управляван от водач на 32 години от Стралджа, и мотоциклет „ Ямаха”, управляван от 44-годишен водач от град Сливен. При произшествието е причинена смъртта на мотоциклетиста. На място се извършва оглед и процесуално-следствени действия. Движението по булеварда е ограничено- временно ще се извършва в едната пътна лента.